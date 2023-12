L'acteur britannique Tom Wilkinson, vu dans "The Full Monty", est mort

Parmi ses nombreuses récompenses, il a été nommé aux Oscars pour ses performances dans "In the Bedroom" en 2001 et "Michael Clayton" en 2007.

Tom Wilkinson, qui est né à Leeds dans une famille d'agriculteurs, a étudié à l'Académie royale d'art dramatique de Londres et a accumulé plus de 130 films et séries télévisées, dont "Batman Begins", "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" et "Shakespeare in Love".