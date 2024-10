L'ambiance est bonne et les négociations avancent, assure Maxime Prévot

"Nous nous sommes vus hier pour donner un coup d'accélérateur aux négociations, un planning plus soutenu", a indiqué dans l'émission "Jeudi en prime" celui qui assure qu'"on ne repart pas de la même note" du formateur Bart De Wever. Cette fameuse "super note" a fait grincer des dents.

Durant les dernières semaines, "il y avait chaque jour des négociations, des groupes de travail... Nous avons mis à profit cette période avec nos parlementaires et experts pour dégrossir les textes et réduire le nombre de points qui devront être arbitrés par les présidents de parti." C'est le cas d'un "grand nombre de points", a-t-il ajouté. "On se revoit la semaine prochaine, jeudi."