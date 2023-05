Lancement d'une campagne de dépistage de l'hypertension dans 11 hôpitaux

Lancée durant le mois de mai, mois de l'hypertension, la campagne vise donc à mesurer la prévalence de l'hypertension en Belgique et à sensibiliser le public et les professionnels de santé à l'importance de cette mesure de prévention majeure en termes de santé publique.

L'hypertension est le premier facteur de risque de décès, responsable d'environ 15.000 morts chaque année en Belgique, et de 12,8% des décès dans le monde. En Belgique, 1 adulte sur 4 souffre d'hypertension artérielle. Pourtant seule la moitié des patients hypertendus savent qu'ils souffrent de cette pathologie, relève le CBH sur la base des données disponibles.

Dans cette optique, les personnes qui le désirent peuvent se faire dépister sans rendez-vous et gratuitement sur les stands de dépistage à l'entrée des hôpitaux participants.

"En Belgique, il n'existe pas de données récentes et nationales sur la prévalence de l'hypertension. Les données actuelles sont extrapolées de sources internationales", explique le Comité belge de lutte contre l'hypertension dans un communiqué. D'où l'intérêt de récolter davantage de données.

Plus d'informations sur l'initiative et les plannings des hôpitaux via le site https://www.pressionarterielle.be/faites-mesurer-gratuitement-votre-pres....