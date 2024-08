Le bourgmestre de Dinant, Thierry Bodlet, dévoile sa liste de 23 candidats

Thierry Bodlet l'a qualifiée de liste "pluraliste de mouvance assez libérale". "Il y a beaucoup d'entrepreneurs parmi nous, des indépendants mais aussi des employés. L'appartenance à un parti politique est un critère secondaire au niveau communal. Cette liste est aussi variée en terme géographique et toutes les tranches d'âge sont représentées", a déclaré Thierry Bodlet.

"Je compte parmi mes plus grandes fiertés d'avoir amélioré l'ambiance et les conditions de travail à la maison communale." Thierry Bodlet s'est également réjoui du travail de fond qui a été mené dans la lutte contre les marchands de sommeil et la requalification des logements à Dinant.

La liste de Thierry Bodlet est la troisième déjà dévoilée à Dinant. En juillet dernier, les Engagés avaient déjà présenté la leur: Dinamic, tirée par Omer Laloux, conseiller communal et de l'action sociale et ex-directeur de la Dinantaise, société de logements publics. L'autre liste déjà dévoilée, Ambition, est celle du MR qui sera tirée par Richard Fournaux, ex-bourgmestre de Dinant, député provincial et actuel député wallon.