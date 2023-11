Le budget du sport de haut niveau flamand atteint 30 millions d'euros par an

En 2019, 75 athlètes de haut niveau avaient bénéficié d'un soutien individuel en Flandre. En 2023, ils seront 111 et, grâce aux fonds supplémentaires, ils seront plus de 130.

"En fait, c'est le résultat des discussions budgétaires", a déclaré le ministre. "Lors de la préparation du budget à la fin du mois de septembre, j'ai pu obtenir des ressources supplémentaires non seulement pour mes compétences en matière d'éducation et de bien-être des animaux, mais aussi pour le sport. Une partie de ces fonds sera consacrée à des investissements supplémentaires dans le sport de haut niveau. Nous sommes passés de 23 millions d'euros en 2019 à 30 millions d'euros. L'année dernière, j'ai également pu annoncer des moyens supplémentaires. L'accent était alors mis sur l'encadrement des athlètes de haut niveau. Aujourd'hui, ces moyens supplémentaires sont destinés à la demande croissante de soutien et aux investissements dans les programmes de développement et de détection, afin que nous puissions détecter les jeunes talents du sport de haut niveau encore plus tôt et mieux les encadrer."