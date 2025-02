Le cahier Atoma de Bart De Wever et l'ode à l'amour de David Leisterh: retour sur l'actualité politique de la semaine

Et bien non, la formation du gouvernement bruxellois n'est pas encore réglée. Il y a pourtant eu des réunions de la dernière chance, organisée par le formateur bruxellois, David Leisterh. Ce dernier se donne cinq jours pour réussir ou abandonner définitivement. Il en appelle même à l'esprit de la Saint-Valentin : "On en appelle même plus uniquement au sens responsabilité, on en appelle aussi à une touche d'amour".

Théo Francken en habit militaire ©RTLinfo

252 jours après les élections, il n'y a toujours pas de gouvernement bruxellois. Par contre, ce qui approche, c'est le carnaval. Et nos politiques ont déjà décidé de se déguiser : on a pu voir Théo Francken, ministre de la Défense, tenter de se déguiser en militaire. Georges-Louis Bouchez s'est déguisé en Premier ministre ou ministre de l'Intérieur et a posé avec la police devant une station de métro bruxelloise.

David Clarinval dissimulé sous une cagoule pour échapper aux manifestants ©RTLinfo

Enfin, dernier déguisement, et non des moindres, est pour David Clarinval, vice-premier ministre libéral. Ce dernier a dû se dissimuler sous un bonnet, un tour de cou et une grosse veste prêtée par la police... pour traverser la manifestation incognito.