Le CD&V également prêt à négocier la formation d'un nouveau gouvernement flamand

"C'est une invitation à venir négocier, pas un document contraignant", a pointé mercredi Sammy Mahdi. "Pour nous, il y manque quelques choses essentielles, et il comprend certains éléments sur lesquels nous avons fondamentalement une vision différente. Cela devra être clarifié durant les prochaines semaines, dans les négociations".

Comme Melissa Depraetere, le président des chrétiens-démocrates y voit cependant une ouverture suffisante aux priorités de son parti. Il y a "un nombre d'éléments positifs dans lesquels on voit qu'on a tenu compte des priorités du parti": "les investissements dans les allocations familiales et l'accueil des enfants, une répartition juste des moyens pour nos villes et communes, le renvoi au plan régional de structure spatial et à son espace prévu pour l'agriculture, le passage vers une politique basée sur les émissions et la garantie de nouveaux investissements dans le bien-être et l'enseignement".