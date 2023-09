Le collège d'avis du CSA propose une aide pour l'accessibilité sur les télévisions privées

Le collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) s'est déclaré favorable à un soutien financier aux éditeurs privés de télévision pour permettre une plus large accessibilité des programmes aux personnes en situation de déficience sensorielle.

La Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté en 2018 un règlement autour de l'accessibilité des programmes télévisés. Il est notamment demandé aux plus grands éditeurs privés (dont l'audience moyenne annuelle dépasse les 2,5 % du marché) de rendre 75 % de leurs programmes accessibles au sous-titrage adapté. La RTBF, pour sa part, est soumise à une obligation de 95 % de programmes sous-titrés et les plus petits éditeurs publics (moins de 2,5 % de part de marché annuelle) doivent sous-titrer au moins 35 % de leurs programmes.

Un premier bilan du CSA a toutefois fait état des difficultés des différents éditeurs privés, principalement sur le plan financier. L'arrêté du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles prévoit tout de même un soutien financier aux plus grands éditeurs (deux à l'heure actuelle), avec obligation de résultats en termes de sous-titrage et d'audiodescription.