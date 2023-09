Le Conseil supérieur de la Santé encourage les vaccins contre trois maladies respiratoires

En collaboration avec la Société belge des médecins de soins intensifs (SIZ) et la "Belgian Respiratory Society" (BeRS), le Conseil supérieur de la Santé encourage la population de plus de 65 ans à se faire vacciner contre trois maladies respiratoires à l'approche de l'hiver, saison pendant laquelle les virus sont "particulièrement" actifs, a-t-il indiqué jeudi lors d'une conférence de presse.

"Il ne faut plus seulement songer au vaccin contre la grippe", a prévenu Yves Van Laethem, président du Conseil supérieur de la Santé (CSS). "Il faut également penser aux vaccins contre le Covid-19 et les infections à pneumocoques. L'individu doit avoir le même réflexe qu'avec sa voiture, qu'il doit préparer à l'approche de la saison hivernale."

Selon l'organe d'avis scientifique, l'âge constitue l'un des principaux facteurs de risque de développer des formes graves de ces maladies. "Une personne de plus de 65 ans présente un risque 140 à 340 fois plus élevé de décéder du coronavirus qu'une personne de 18 à 29 ans. Pour les cas sévères d'infections à pneumocoques, la mortalité atteint les 12% chez les plus de 65 ans et monte à 24% au-delà de 85 ans. En Belgique, les décès liés à des complications de la grippe concernent, dans 90% des cas, des personnes de plus de 65 ans", a-t-il noté.