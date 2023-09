Le DAB+ arrive dans les cantons de l'Est

Les cantons de l'Est pourront profiter de la radio numérique DAB+ à partir du 1er octobre, indique mercredi la BRF. La radio-télévision belge de langue allemande a mis en service un premier émetteur à Raeren tandis qu'un second sera installé dans la commune d'Amblève au printemps 2024.

Un accord de collaboration a été signé mercredi dans les locaux de la BRF par les représentants des différents médias germanophones, en présence de la ministre des médias de la Communauté germanophone, Isabelle Weykmans, précise la BRF.

Ainsi, à partir du 1er octobre, les programmes radio de la BRF, ainsi que des stations privées 100,5 DAS HITRADIO., Radio Contact Ostbelgien NOW, Radio Sunshine et Radio 700 pourront être captés dans les cantons de l'Est par la radio numérique DAB+.