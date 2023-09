Le dénombrement du sans-abrisme sera lancé le 20 octobre à Mons-Borinage

Les instances du CPAS de Mons ont présenté lundi le projet de dénombrement du sans-abrisme et d'absence de chez-soi dans la région de Mons-Borinage. L'objectif est de faire une "photographie" du nombre de personnes sans chez-soi à un instant donné dans une zone délimitée. Ce projet, qui sera également organisé à La Louvière, est mené, côté wallon, par les équipes du Centre interdisciplinaire de Recherche, Travail, État et Société (Cirtes) de l'UCLouvain et, côté flamand, par le Center for Care research and Consultancy (Lucas)" de la KULeuven. Les résultats de cette opération doivent servir d'appui pour une politique adaptée en matière de sans-abrisme.