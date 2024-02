Le Gams dénonce le manque de politique harmonisée en matière de lutte contre l'excision

L'association a rappelé, encore une fois, les "écarts criants entre les Régions qui minent le travail de prévention et mettent des enfants en danger". Selon le Gams, la Belgique accueillait plus de 23.000 femmes excisées au 31 décembre 2020. Elle accueillait en outre plus de 12.000 mineures nées de mères excisées, risquant de subir, à leur tour, l'intervention.

"Plus de 16.500 femmes excisées ou mineures en danger vivent en Région flamande contre 10.000 en Région de Bruxelles-Capitale et 8.800 en Région wallonne", a noté l'association, avant d'ajouter que la Flandre est la Région qui octroie le plus faible financement à la cause. Découlent alors une augmentation des situations à risques, avec des appels venant de professionnels qui ignorent comment gérer ces situations, selon le Gams.