Le gouvernement belge confirme à nouveau son soutien à l'UNRWA

Le gouvernement fédéral réaffirme son soutien financier à l'UNRWA, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, annonce la ministre démissionnaire de la Coopération au développement Caroline Gennez (Vooruit). Aucun budget supplémentaire n'a été prévu, mais le montant pour la période 2024-2026 a été officiellement déterminé vendredi lors d'une conférence des donateurs à New York.

Le financement de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens est sous pression depuis que plusieurs donateurs majeurs, comme les États-Unis, se sont retirés après qu'Israël a accusé l'organisation d'avoir des liens avec le mouvement extrémiste palestinien Hamas. La Belgique n'a pas suspendu son soutien et des recherches indépendantes ont montré qu'Israël ne pouvait pas prouver que des membres du personnel de l'UNRWA étaient affiliés au Hamas.

Le gouvernement fédéral débloquera 16,5 millions d'euros cette année. Ce montant est affecté aux ressources générales de l'organisation, ce qui signifie que celle-ci pourra choisir elle-même l'affectation de ces moyens. Pour le moment, 14 millions d'euros sont prévus pour 2025 et 2026.

"La Belgique réaffirme son soutien politique et financier à l'UNRWA pour les années à venir et appelle les autres pays à faire de même", a déclaré Caroline Gennez. "Dans la situation humanitaire véritablement catastrophique à Gaza, l'UNRWA fait la différence entre la vie et la mort pour des dizaines de milliers de Palestiniens."