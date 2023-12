Le gouvernement bruxellois s'accorde sur une version remaniée du projet Good Living

"Grâce à ce texte, nous offrons aujourd'hui à Bruxelles, un espace public plus qualitatif, plus d'arbres dans le paysage urbain, des rénovations et développements de qualité, des logements abordables et de larges trottoirs et pistes cyclables".

Selon la secrétaire d'Etat en charge de l'Urbanisme Ans Persoons (Vooruit), cette version revue et améliorée de Good Living est le fruit d'une concertation impliquant les communes, les experts et les Bruxellois.

Le projet, né sous l'appellation de Good Living sous l'impulsion de Pascal Smet, le prédécesseur d'Ans Persoons, a été soumis à un large processus participatif en amont.

Selon la secrétaire d'Etat, les ambitions du RRU restent aussi élevées dans cette version améliorée: une meilleure qualité de vie qui accorde une grande attention à l'isolation et à la circularité, des espaces publics verts et équilibrés, un cadre meilleur et clair pour les projets de construction, qui met la qualité au premier plan. La rénovation devient la norme et la démolition devient l'exception.

Après une deuxième lecture formelle, en janvier, le texte sera transmis au Conseil d'État dans les plus brefs délais pour la prochaine étape. Les remarques du Conseil d'État seront ensuite examinées et le texte pourra éventuellement être adapté en vue d'une troisième lecture et d'une approbation définitive par le gouvernement bruxellois.