Le gouvernement bruxellois valide les montants de la dotation aux communes d'ici 2027

Pour les trois années à venir, les communes se partageront le montant de 432 millions en 2025, 441 millions en 2026 et 450 millions en 2027. Selon le ministre des Pouvoirs locaux, Bernard Clerfayt, il s'agit d'un montant global facile à calculer puisque la règle est claire: la dotation générale aux communes est indexée de 2% chaque année.

Mais selon le ministre DéFI, avec une telle indexation automatique, la dotation générale aux communes octroyée par la Région bruxelloise n'est pas suffisante en période d'inflation record et où l'on confie de plus en plus de missions aux communes. Il est donc, à ses yeux, légitime de tenir compte de l'inflation réelle pour en indexer les montants. "Si nous l'avions fait, la DGC aurait augmenté de 21% entre 2019 et 2024 et non de 2% par an", a commenté Bernard Clerfayt.