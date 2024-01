"Le Labyrinthe du pouvoir": Elio Di Rupo ou l'itinéraire d'un enfant élu

"Le labyrinthe du pouvoir": c'est le titre du livre publié ce mercredi aux éditions Kennes par l'ancien Premier ministre et actuel ministre-président wallon Elio Di Rupo. A sa lecture, on aurait plutôt choisi "Itinéraire d'un enfant élu".

Au fil des quelque 300 pages de l'ouvrage, Elio Di Rupo - qui réfute le terme d'autobiographie puisque sa carrière n'est pas terminée - y livre en effet un témoignage personnel sur son parcours atypique, des rues ouvrières de Morlanwelz à l'Assemblée générale de l'Onu en passant par le boulevard de l'Empereur, le 16 rue de la Loi et l'Elysette.

En filigrane de sa vie et de ses expériences relatées tout au long de l'ouvrage, Elio Di Rupo déroule surtout sa vision d'une gauche émancipatrice, ambitieuse et sûre de ses valeurs, rempart à l'Europe ultra-libérale contre laquelle il entend continuer à se battre, lui qui tirera la liste socialiste aux élections européennes de juin prochain. "La politique me rend heureux et je suis prêt pour l'avenir", écrit-il notamment.