Le MR fera liste commune avec les Engagés à Ottignies-Louvain-la-Neuve en octobre 2024

Les groupes OLLN 2.0 (MR) et Avenir (Les Engagés) ont présenté jeudi soir le projet qui les réunira lors des élections d'octobre 2024 à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Alors qu'Avenir fait partie depuis trois mandatures de la majorité tripartite Ecolo-PS-Les Engagés, laquelle relègue depuis 18 ans le MR ottintois dans la minorité, les deux groupes ont annoncé qu'ils présenteraient une liste commune baptisée Impulsion C. Celle-ci sera menée par Nicolas Van der Maren (MR), qui se positionne comme candidat bourgmestre.

Cette liste commune au MR et aux Engagés comprendra aussi des candidats indépendants et de la société civile. Plus qu'un cartel de deux groupes politiques, la liste veut porter un projet. "Notre démarche est résolument positive. Nous assumons pleinement de vouloir proposer un projet de ville en rupture avec ce qu'une majorité dominée par Écolo a proposé depuis trop longtemps ! C'est donc bien une énergie nouvelle pour le changement que nous proposons", confirme Nicolas Van der Maren.

Début 2022, lors d'une crise interne au collège, le groupe Avenir avait déjà annoncé un rapprochement avec l'opposition MR pour constituer une majorité alternative à Ottignies. Mais au terme d'un suspense de plusieurs jours, l'alliance Ecolo-PS-cdH s'était reconstituée.