Le MR+ reproche au PS d'abuser d'événements payés en partie par la Ville pour sa campagne

Le candidat bourgmestre libéral à la Ville de Bruxelles David Weytsman a dénoncé vendredi une campagne électorale du PS-Vooruit, selon lui payée en partie par l'argent public, à travers une trentaine d'inaugurations, de réunions imposées au personnel, de discours dans des événements subventionnés, de notes signées par l'échevine de l'enseignement, transmises aux parents via les écoles pour annoncer la gratuité de la soupe… Le bourgmestre PS Philippe Close s'en est défendu.

Selon la tête de liste MR+, le PS et le bourgmestre utilisent leurs positons au collège pour occuper l'espace et obtenir de la visibilité en pleine campagne électorale. L'argent public sert ainsi à financer la campagne d'un parti et d'une seule liste, ce qui est inacceptable. M. Weytsman a quant à lui l'intention de mettre fin à ces "pratiques politiques d'un autre âge".

"Les Libéraux découvrent le métier de bourgmestre. Cela fait six ans que je suis partout et fier d'avoir pu réaliser de nombreux projets dans tous les quartiers", a répliqué le bourgmestre Philippe Close (PS)