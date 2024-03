Le Parlement israélien adopte un budget revu à la hausse pour la Défense

D'après les médias The Times of Israel et The Jerusalem Post, le budget a été adopté par 62 voix contre 55.

Les dépenses du gouvernement israélien seront augmentées de 70 milliards de shekels (17,6 milliards d'euros) au total. La plus grande part de ce montant sera allouée aux dépenses militaires, avec 55 milliards de shekels (13,8 milliards d'euros) en plus pour la Défense.