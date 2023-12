Le patron de la construction belge tire un constat édifiant: seulement 30% des ménages wallons peuvent s'acheter un nouveau logement

"On a eu une récession en taux d'activité dû à une grosse crise du logement : le logement neuf s'est effondré avec -7%, la demande a complètement disparu après le triplement des taux d'intérêt", explique-t-il.

Plus de 300.000 personnes travaillent dans le secteur de la construction chez nous. Pour exemple, cela représente environ 5% du PIB du pays et pourtant, cette année fut "morose" , comme l'explique Niko Demeester, le grand manitou du secteur.

Quelle est donc la cause de cette chute ? "Les prix des matériaux ont flambé à la suite du Covid et de l'Ukraine, mais cela s'est stabilisé depuis, ça ne monte plus. La moitié des coûts proviennent du coût salarial, les deux indexations de salaires ces deux dernières années ont fait que cela se répercute aussi dans le coût total".

Niko Demeester pointe aussi que le secteur souffre d'une pénurie de main d'œuvre. En Wallonie, il manquerait entre 7.000 et 30.000 personnes ! "Le déficit tourne autour de 10.000 personnes, en effet. Ce ne sont pas que des ouvriers, mais aussi des profils techniques, des peintres, des marketeurs..."

Il signale également qu'actuellement 12 à 15% de la main d'œuvre est étrangère, très souvent dans les métiers les plus physiques.