Le plan interfédéral de soins intégrés validé par la CIM Santé

Concrètement, l'autorité fédérale, compétente pour le volet curatif, conclura des accords avec chaque entité fédérée, compétentes pour le volet préventif, afin d'organiser et financer des programmes convenus conjointement en vue de mettre en place les soins intégrés.

Ce plan interfédéral vise à développer une approche plus intégrée des soins, en plaçant le patient au centre d'un dispositif pluridisciplinaire. Il s'appuie sur des accords concrets "dans lesquels la collaboration est centrale", indiquent les ministres. Un plan de mise en œuvre des accords sera élaboré dans la foulée.

Dans le cadre d'un tel programme - par exemple dans le domaine de la prévention et du traitement de l'obésité chez l'enfant (à Bruxelles) ou d'autres groupes vulnérables - des accords seront conclus sur la manière dont la planification et la coordination des soins d'une personne dépendante peuvent être réalisées en termes de bien-être, de prévention et de soins médicaux.