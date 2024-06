Le premier voyage du "train des trois pays" désormais planifié le 30 juin

Le lancement du "train des trois pays" reliant Liège, Maastricht et Aix-la-Chapelle est désormais fixé au 30 juin, annonce la société de transport Arriva après qu'il est apparu que la date du 9 juin, envisagée dans un premier temps, n'était pas possible en raison de travaux sur la voie ferrée.

Le trafic ferroviaire entre Visé et Maastricht aux Pays-Bas est suspendu depuis la mi-mai à cause des dégâts causés par des inondations. Ces dégâts ont été réparés depuis, mais le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire Infrabel a décidé d'effectuer des travaux supplémentaires pour mieux protéger les voies en cas de nouvelles inondations. En conséquence, le trafic ferroviaire reprendra au plus tôt le 16 juin.

En raison des travaux, le départ du "train des trois pays" devra donc également être reporté. Arriva prévoit maintenant qu'il circulera à partir du dimanche 30 juin. Le train (le RE18) reliera Liège à la ville allemande d'Aix-la-Chapelle via Maastricht, avec des arrêts en Belgique à Liège-Guillemins, Bressoux et Visé. Arriva parle d'une connexion par heure sur son site web, et informe que le train aura le wifi à bord.