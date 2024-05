Le président Zelensky sera en Belgique mardi

Plusieurs accords de sécurité lient déjà l'Ukraine à des pays occidentaux. Une convention de ce type a été signée en février avec la France et, ce lundi, avec l'Espagne où se trouvait M. Zelensky. Un mémorandum lie depuis janvier la Défense belge, le secteur industriel et les autorités ukrainiennes en vue de développer leurs relations, mais pas d'accord de sécurité en tant que tel même si la Belgique a déjà apporté un soutien militaire à Kiev de plus d'un milliard d'euros.

La Belgique s'est engagée dans la coalition F-16 mise sur pied à l'initiative des Pays-Bas et du Danemark. Dans un premier temps, elle s'est limitée à de la formation et de l'appui technique et logistique, mais, en octobre dernier, à l'occasion d'une visite surprise de M. Zelensky à Bruxelles, elle s'est engagée à fournir également des avions. Une décision confirmée à la fin avril en vue de livrer les premiers appareils, "si possible", avant la fin de l'année. Le nombre de ceux-ci n'est toujours pas connu.

Une conférence de presse aura lieu à 10h30.