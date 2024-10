"Le PS, comme à l'accoutumée, retourne sa veste": le tacle de Sophie Rohonyi au sujet du report de la LEZ à Bruxelles

Le Parlement bruxellois a reporté la Zone de basses émissions (LEZ) cette semaine. Le MR, l'Open-VLD, le PS, Les Engagés, le PTB, la Team Fouad Ahidar et le Vlaams Belang ont voté pour. DéFi et Ecolo-Groen se sont prononcés contre.

Seuls Groen, Ecolo et DéFi ont voté contre ce report, tandis que la N-VA, Vooruit et le CDNV se sont abstenus.

Selon la présidente de parti, cette situation serait "à nouveau une instrumentalisation de dossiers à des fins purement électorales" du PS. Une situation que Sophie Rohonyi dit "regretter". "C'était une mesure qui était là depuis longtemps et que cette zone, elle permet d'améliorer de manière significative la qualité de l'air et donc la santé des Bruxellois et des Bruxelloises."

DéFI a souligné qu'il y a "toute une série de catégories de personnes qui ne sont pas en mesure de pouvoir s'y conforme", et que le parti a tenté d'œuvrer pour accompagner ces personnes. "Au Parlement, on a déposé toute une série d'amendements pour pouvoir répondre à cette réalité, pour pouvoir répondre aux personnes qui doivent se rendre à l'hôpital et qui sont invalides, celles qui utilisent très peu leur véhicule". Le parti ne proposait pas un report, mais bien une dérogation "illimitée dans le temps".