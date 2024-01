Le PTB est-il prêt à monter dans un gouvernement après les élections du 9 juin? La réponse de Raoul Hedebouw

Le président du PTB dit vouloir une rupture et rappelle ses grandes priorités en trois points : "Le retour de l’âge de la pension à 65 ans et permettre aux travailleurs qui ont un métier pénible de partir plus tôt". Il propose également "d’en finir avec le blocage salarial. J’en ai marre qu’on bloque les salaires en Belgique, il faut rendre aux syndicats un pouvoir de négociation". Il veut aussi instaurer "une fiscalité sur les super-riches". "Je dois constater que dans les partis de droite, on n’est pas d’accord avec nous. Du côté du PS et d’Ecolo, c’est toujours le bla bla, mais quand il s’agit de négocier des accords..."

Est-ce que le PTB est prêt à monter dans un gouvernement?

"Moi, je dis oui. Seulement, s’il y a cette rupture. Je dois dire que ça va être difficile avec les partis traditionnels parce qu’ils ne veulent pas aller chercher l’argent chez les super riches, ils veulent aller chercher l’argent chez les travailleurs", estime Raoul Hedebouw.