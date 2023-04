Le PTB exhume un rapport écrit notifiant la décision unanime de dépasser le plafond

Selon la députée Sofie Merckx, ce rapport manuscrit, qui n'a jamais été dactylographié, fait état d'une décision unanime de l'assemblée générale de l'asbl 'Pensions des députés' pour améliorer le cumul des pensions.

"On sait enfin qui était présent lors des décisions. Et ce ne sont pas les moindres", selon le parti communiste qui avance les noms d'Yvan Mayeur et André Flahaut (PS), de Danel Bacquelaine (MR), d'Herman De Croo (Open Vld), de Georges Gilkinet (Ecolo), de Jan Jambon et Siegfried Bracke (N-VA) et de Bruno Valkeniers (Vlaams Belang).