Le ramadan prendra fin le 10 avril en Belgique

L'EMB invite à cette occasion les musulmans de notre pays à "partager ces festivités avec leur famille, leurs amis et leurs voisins de toutes convictions, dans un esprit de paix, de vivre ensemble et de solidarité envers les plus démunis".

L'Aïd Al Fitr est la fête musulmane marquant la fin du mois de jeûne du ramadan. Elle est célébrée le premier jour du mois de Chawal.