Le site ConsumerConnect pour aider les consommateurs en cas de problèmes après un achat

"Jusqu'à présent, toutes ces informations se trouvaient un peu partout", a déclaré la secrétaire d'État à la Protection des consommateurs, Alexia Bertrand (Open VLD), qui a assisté à la présentation de ConsumerConnect. "Désormais, les consommateurs trouveront toutes les informations en un seul endroit."

Les consommateurs peuvent trouver des informations sur leurs droits et obligations en matière de factures d'énergie et de télécommunications, de publicité non désirée, de construction et de rénovation, d'assurances et de prêts, d'achat ou de réparation de voitures, de voyages et d'événements, entre autres. Ils peuvent poser des questions sur le site web, informer l'inspection d'éventuels problèmes dans les entreprises (comme le refus d'accepter de l'argent liquide) et demander une médiation auprès d'un service de médiation pour résoudre leur problème. Des lettres types sont également disponibles pour contester les frais de rappel, par exemple, ou pour demander l'application de la garantie légale.