Le temps devrait rester sec, à quelques gouttes près

La journée débutera sous le soleil, puis des nuages se formeront en cours de matinée. Les champs nuageux de moyenne et de haute altitude s'épaissiront également en cours de journée mais le temps devrait rester sec, mise à part quelques gouttes localisées, prévoit l'IRM.

Le vent sera modéré de sud-ouest avec des températures qui remonteront entre 14 et 19°C.

Ce jeudi soir, le ciel sera couvert, mais il fera sec. Une faible zone de pluie atteindra ensuite l'ouest du pays en cours de nuit et s'étendra progressivement jusqu'aux régions centrales. Elle n'atteindra l'est du territoire qu'en fin de période. Les minima seront compris entre 10 et 14°C. Le vent sera modéré de secteur sud.