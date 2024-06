Le titre de H&M chute en raison de doutes sur la rentabilité annuelle

Le titre du géant suédois d'habillement H&M chutait jeudi en dépit de résultats solides au deuxième trimestre (mars-mai), les investisseurs craignant une remise en cause de l'objectif de rentabilité annuelle.

"Les facteurs externes qui influent sur nos coûts d'achat et nos revenus, comme les matériaux et les effets de taux de change, auront un impact plus négatif que prévu" d'ici la fin de l'année, relève le directeur général Daniel Ervér cité dans le communiqué de résultats trimestriels.

Entre mars et mai 2024, H&M a enregistré un bénéfice net en hausse de 52% à près de 5 milliards de couronnes (442,4 millions d'euros) grâce à une gestion serrée de ses coûts.

Le bénéfice d'exploitation a progressé au deuxième trimestre à 7 milliards de couronnes, mais il est en deçà des prévisions des analystes interrogés par Bloomberg (7,4 milliards) et Factset (7,5 milliards).