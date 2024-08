Le Voka envoie un message aux négociateurs flamands: il faut de la clarté dans les permis

Alors que les discussions ont également repris côté flamand pour tenter d'avancer vers la formation d'un nouveau gouvernement, le formateur Matthias Diependaele (N-VA) a pris mardi le temps de se rendre sur le site de "Project One", le controversé craqueur d'éthane qu'Ineos construit dans le port d'Anvers. Le projet, énorme chantier industriel, est devenu le symbole des obstacles et détours des procédures d'obtention de permis en Flandre.

La visite était organisée par le Voka, fédération flamande d'employeurs. L'occasion pour cette organisation de lancer un appel aux formations politiques qui envisagent une coalition dans le nord du pays: il faut en Flandre un "climat d'investissement attractif".

L'administrateur délégué du Voka, Hans Maertens, a transmis le message, selon une communication de l'organisation: le "permis d'environnement flamand doit être amélioré, avec une attention particulière pour les grands projets d'investissement stratégiques. Si on n'offre pas aux gros investisseurs une sécurité juridique sur le plan des permis, on joue avec l'avenir de notre industrie. Et celle-ci est indispensable à notre économie".