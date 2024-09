Les aéroports régionaux sont complémentaires à Zaventem, estime le nouvel exécutif flamand

Les aéroports régionaux jouent un rôle "adjacent et complémentaire" au pôle de Zaventem, estime le nouvel exécutif flamand, composé de la N-VA, Vooruit et du CD&V. La tripartite a conclu au petit matin un accord de coalition, que l'agence Belga a pu consulter.

L'aéroport international de Brussels Airport constitue un moteur important de croissance et fourni de nombreux emplois. "Nous cherchons la manière de renforcer la synergie entre les trois aéroports régionaux et celui de Zaventem, pour plus d'efficacité tout en réduisant les subsides publics", pointe le texte. Outre l'aéroport national situé dans le Brabant flamand, le nord du pays dispose de trois aéroports locaux: celui de Deurne en province d'Anvers, celui d'Ostende et celui de Wevelgem, en Flandre occidentale.

L'existence de l'aéroport de Deurne a été régulièrement remise en question, notamment par des militants et des riverains. Plus tôt cette année, le pôle anversois s'est vu attribuer un nouveau permis d'environnement "sous strictes conditions", notamment concernant les vols de nuits et les normes sonores.