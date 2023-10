Les Belges attribuent aux autorités la note de 5,5 sur 10 pour leur gestion du Covid

Les Belges attribuent aux autorités une note moyenne de 5,5 sur 10 pour leur politique en matière de Covid, ont établi des chercheurs de la KU Leuven et de l'UCLouvain sur la base d'une enquête sociale européenne. Notre pays se classe 8e sur 28 pays.

L'Enquête sociale européenne (ESS) a sondé le degré de satisfaction de la population européenne à l'égard de la gestion politique établie face à la crise sanitaire. Les mesures étudiées portaient sur différents domaines tels que l'aide économique, le soutien aux familles avec enfants, la politique des personnes âgées dans les maisons de repos, etc. Par ailleurs, les facteurs pouvant influencer la satisfaction individuelle ont également été passés au crible.

Selon l'étude, le système national de santé est l'institution qui a recueilli le plus haut taux de satisfaction des répondants (6,9). A contrario, la pression énorme exercée sur les soignants et les taux de mortalité élevés dans les centres de soins résidentiels se traduisent par le vote sanction de 4,7 sur 10. Les Flamands se déclarent toutefois légèrement plus satisfaits de la politique de lutte contre le Covid que les Wallons.

La note moyenne de satisfaction en Belgique est de 5,5 sur 10. "Il apparaît que les pouvoirs publics ont tiré tant bien que mal leur épingle du jeu, mais pour ce qui est de la satisfaction à l'égard du politique, ce score n'est pas si mauvais. Même par rapport à d'autres pays européens et à nos voisins - les Pays-Bas obtiennent 5,6 et l'Allemagne 5,1 - le résultat est convenable", déclare le professeur Bart Meuleman, du Centre de recherche sociologique de la KUL.