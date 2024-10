Les co-présidents d'Ecolo font valoir "un rebond positif" par rapport à juin

Les co-présidents d'Ecolo, Marie Lecocq et Samuel Cogolati, ont vu dimanche soir "un rebond positif par rapport au 9 juin" dans les résultats de leur parti aux élections locales.

"Nous savions que le contexte était difficile, et il ne fallait pas s'attendre à un changement radical en quatre mois", a considéré Marie Lecocq, qui a succédé, avec Samuel Cogolati, à Jean-Marc Nollet et Rajae Maouane en juillet dernier, après la lourde défaite de juin.

Pour autant, Samuel Cogolati considère que "nous avons déjoué les pronostics les plus pessimistes". Il met en avant quelques bons résultats à Ixelles, Eupen, Verviers, Liège ou Huy, sans évoquer des probables pertes de maïorats çà et là en Wallonie et à Bruxelles.