Les consultations bilatérales sont terminées, les négociateurs se préparent à la plénière

Les négociateurs de la coalition dite 'Arizona', pressentie pour former le prochain gouvernement fédéral, se préparent à une première réunion commune mercredi tard dans la soirée depuis l'échec des négociations dimanche soir notamment sur l'introduction d'un impôt sur les plus-values ​​sur les actions. La réunion fait suite à une journée complète d'entretiens bilatéraux entre le formateur Bart De Wever et les différents négociateurs.

Le formateur et son équipe ont d'abord revu séparément les négociateurs des Engagés, du CD&V, du Vooruit et du MR au siège de la N-VA, rue Royale à Bruxelles. L'intention était de réunir tout le monde ensuite, vers 19h00, dans les bureaux du président de la Chambre Peter De Roover (N-VA), au 10 rue de la Loi. Mais la réunion plénière s'est fait attendre et de nouvelles bilatérales ont été organisées.

Le formateur a d'abord reçu, ensemble, les deux formations centristes: CD&V et Les Engagés. Il a ensuite discuté à partir de 22h00 avant de revoir les négociateurs de Vooruit Conner Rousseau et Frank Vandenbroucke.

Cette dernière réunion bilatérale s'est terminée peu après 23h00. L'intention est d'enfin passer à la réunion plénière.