Les discussions au sein des groupes de travail sont toujours en cours

Ce qui est certain à ce stade, c'est que le ministre-président Elio Di Rupo quittera son poste au plus tard le 16 juillet, date à laquelle il prêtera serment au parlement européen. Faute de nouveau gouvernement, il faudra lui trouver un remplaçant. La vice-présidente socialiste de l'exécutif Christie Morreale tiendrait la corde de cet intérim éphémère.

Interrogé la semaine passée quant à la possibilité d'un accord d'ici le 12 juillet, le président du MR Georges-Louis Bouchez ne s'était pas non plus avancé. "Le meilleur moyen de ne pas atteindre une date, c'est de l'annoncer, donc je ne le ferai pas, mais en tous les cas, je peux vous dire qu'on essaye plutôt de parler en nombre de jours qu'en nombre de semaines. Et on avance bien", avait-il déclaré sur Bel RTL.