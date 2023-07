Les étudiants francophones alignent leurs revendications en vue des élections 2024

Alors que la Fédération des Étudiants Francophones (FEF) célèbre son demi-siècle samedi, l'association publie un mémorandum reprenant ses revendications pour l'enseignement supérieur en vue des élections de 2024. Celui-ci devrait "tendre vers un enseignement public, gratuit, de qualité, accessible et à tous, critique et citoyen", estime la FEF qui juge que tous les niveaux de pouvoir ont un rôle à jouer à cet égard.

Le copieux mémorandum s'adresse aux divers candidats visant une responsabilité politique en fédération Wallonie-Bruxelles, en région wallonne, à Bruxelles-Capitale, aux niveaux fédéral et européen.

La FEF pointe que le coût des études reste central dans ses préoccupations. "Il est important pour nous de tout faire pour réduire tant que possible l'ensemble des dépenses nécessaires pour étudier et vivre dignement en Belgique", et à ce titre il est "impératif" de développer des offres de logements abordables et de qualité, et de permettre aux étudiants de se nourrir "correctement à bas prix".