Les "idiots utiles" de l’extrême-droite, une frayeur pour Conner Rousseau, le vote des femmes: voici le carnet de campagne n°44

J-3 avant les élections. Notre journaliste Mathieu Col fait le point sur les dernières actualités de nos politiques, qui commencent avec la déclaration du jour de Georges-Louis Bouchez interviewé ce jeudi matin sur Bel RTL. "Tout ce qui ne sont pas d'accord avec la gauche aujourd'hui sont devenus d'extrême droite", a-t-il lâché. "ECOLO, le PTB et le PS sont les idiots utiles de l'extrême droite."

Le président du MR a, une fois encore, réagit à la polémique sur les propos tenus par Pierre-Yve jeholet, et plus particulièrement à la réaction de l’écolo Rajae Maounae, également invitée lundi matin, qui indiqué que les paroles du ministre-président de la Fédaration Wallonie-Bruxelles étaient "racistes et xénophobes" et devaient "inquiéter au plus haut-point".