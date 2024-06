Conner Rousseau écourte un événement de campagne à Ninove: ce que dit la police locale au sujet de cette interruption

Le chef de corps de la zone, Wim Pieteraerens, l'a précisé jeudi. L'ancien président des socialistes flamands, qui se présente aux élections pour le Parlement flamand en Flandre orientale, avait été cité par le Nieuwsblad mercredi, affirmant qu'il devait partir prématurément car "une bande arrive et la police n'est pas en nombre suffisant pour garantir ma sécurité".

Conner Rousseau a effectivement interrompu son intervention, a quitté plus tôt que prévu le Café Ragtime, et a été escorté par des policiers pour rejoindre sa voiture. Selon le chef de corps, la police n'a cependant pas demandé de mettre un terme à l'évènement. "C'est l'organisateur et monsieur Rousseau qui ont pris la décision".