Les membres de Vooruit valident la participation au gouvernement

John Crombez a ouvert l'évènement, puis le président Conner Rousseau et les négociatrices Melissa Depraetere et Caroline Gennez ont présenté l'accord aux membres. Ces derniers pouvaient voter sur place mais aussi en ligne. Ils ont donné leur feu vert à 94% des voix.

"On n'aura encore jamais autant investi dans le quotidien des Flamands", a assuré le président des socialistes. "Le 9 juin, la Flandre avait le choix. Cela aurait pu être le sombre chaos de l'extrême-droite mais nous avons pu y résister ensemble. Avec ce nouveau gouvernement, on montre que le politique peut faire des accords et des choix. Et peut gouverner".

Les congrès de participation de la N-VA et du CD&V auront, eux, lieu dimanche.

Les compétences auraient déjà été réparties entre les trois partis, mais rien n'a été communiqué à ce sujet samedi.