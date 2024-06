Les Namurois pourront désormais être mariés en extérieur sur le site de la citadelle

Jusqu'à présent, les unions étaient uniquement célébrées dans la Maison des Mariages, située en haut de la citadelle. Mais sous l'impulsion de l'échevine de l'Etat civil et de la Population, Charlotte Deborsu (MR), les mariages pourront désormais être formalisés au "Jardin de Médiane", un écrin de verdure de la citadelle situé à proximité de la parfumerie Delforge.

La tenue des cérémonies en extérieur sera toutefois limitée. Elle ne sera possible qu'entre mai et octobre, à raison d'un samedi par mois. En fonction des conditions météorologiques, les cérémonies pourront aussi être relocalisées à la Maison des Mariages. La décision sera chaque fois prise le jour précédent à 16h00 au plus tard.