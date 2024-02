Les nouveaux bons d'Etat seront émis ce 1er mars: sont-ils avantageux ?

Les nouveaux bons d'état seront émis à partir de jeudi jusqu'au 1er mars. Les taux d'intérêts ont été dévoilés ce matin : 3 % pour le bon d'état à un an, et de 2,5 % pour celui à 3 ans. Le taux net lui n'est pas encore connu.

Pour les citoyens, ce nouveau bon d’Etat à un 1 an est plutôt intéressant et, ce, finalement, peu importe la fiscalité qu’on va lui appliquer. Le taux brut du bon d’Etat a été fixé aujourd’hui à 3 % par l’agence de la dette, mais pour connaître le rendement précis, il faut savoir si le précompte, c’est-à-dire la taxe que l’Etat prélève sur vos intérêts, sur votre gain, sera de 15 ou de 30 %.

Si elle est de 15 %, le taux net du bon d’Etat sera de 2,55 %. Si elle est de 30 %, le taux net du bon d’Etat sera de 2,10 %. C’est donc plutôt intéressant de placer à un an, même s’il existe aujourd’hui une série de produits bancaires qui proposent des taux comparables, ce qui n’était pas le cas lors du lancement du premier bon d’Etat de Vincent Van Peteghem.

Les banques ont donc quelque peu bougé, pourquoi le gouvernement veut-il alors encore mettre sur le marché un produit financier qui va les concurrencer ? La réponse est simple et elle tient en 2 mots : "Campagne électorale". "Quelle formidable publicité pour le ministre des Finances Vincent Van Peteghem, à 3 mois des élections, il est l’homme qui, via son premier bon d’Etat, a déjà ramené 21 milliards d’euros dans les caisses de l’Etat et pourrait doubler la mise", indique notre journaliste Martin Buxant.

Mais en face, dans le même gouvernement, la ministre du Budget Alexia Bertrand ne l’entend pas de cette oreille. Pas question, a-t-elle, dit d’offrir un nouveau cadeau, un bon d’Etat à la fiscalité réduite, alors que la Belgique court derrière le moindre euro et que le pays devra économiser 25 milliards d’euros lors de la prochaine législature.