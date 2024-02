Les opérations de vasectomie ont bondi de 27% en un an

La vasectomie est l'opération de stérilisation masculine qui consiste à couper et bloquer les canaux déférents qui transportent les spermatozoïdes à partir des testicules.

Cette opération est de mieux en mieux connue du grand public et de moins en moins taboue si l'on en croit les chiffres de l'Inami: entre 2012 et 2022, le nombre d'hommes ayant subi une vasectomie a doublé et en 2022, les opérations ont bondi de 27% par rapport à 2021.