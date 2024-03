Les pathologies neurologiques, principale cause mondiale de problèmes de santé

Les pathologies qui frappent le système nerveux, comme les démences de type Alzheimer mais aussi les migraines ou les conséquences d'un AVC, sont désormais la principale cause mondiale de problèmes de santé, selon une vaste étude parue vendredi.

Selon ce travail, paru dans le Lancet Neurology, ce ne sont donc plus les pathologies cardiovasculaires, mais bien celles d'ordre neurologique au sens large, qui causent le plus de tort aux personnes encore en vie.

En 2021, 43% de la population mondiale - soit 3,4 milliards de personnes - était touchée par un trouble neurologique, selon cette étude. Ce niveau serait bien plus élevé que les estimations actuelles et signifierait que ces troubles ont bondi de plus de moitié depuis 1990.