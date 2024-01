Les pouvoirs locaux wallons listent leurs revendications communes en vue des élections

A quelques mois des prochaines élections régionales, L'Union des Villes et Communes de Wallonie et l'Association des Provinces wallonnes ont formulé une série de revendications communes à destination du prochain gouvernement régional.

Elles plaident ainsi pour la tenue d'assises territoriales afin de définir et de construire une organisation territoriale plus efficiente, associant État fédéral, Wallonie, Fédération Wallonie-Bruxelles, Communauté germanophone, provinces, communes et intercommunales.

Elles appellent également à une concertation et un dialogue optimisé avec les autorités supérieures, et notamment avec l'Etat fédéral en matière d'incendie, ainsi qu'à une réflexion concertée sur la collaboration entre les communes et les provinces.