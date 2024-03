Les prix de l'électricité pour les consommateurs industriels restent élevés en Belgique

Les prix de l'électricité pour les consommateurs industriels restent nettement plus élevés en Belgique que dans les pays voisins. Les entreprises belges ne sont pas non plus protégées contre toute nouvelle hausse des prix en Europe, contrairement à leurs concurrentes allemandes et françaises, rapporte mercredi une étude de Deloitte commandée par Febeliec, qui représente les gros consommateurs d'énergie.

En 2024 encore, les entreprises belges qui consomment de l'électricité en continu achèteront leur électricité 10 à 21% de plus que la moyenne des pays d'Europe centrale et occidentale (Belgique, Pays-Bas, France et Allemagne), explique Febeliec. Elles paient également les taxes les plus élevées, principalement en raison des prélèvements des régions.

"Les entreprises belges subissent non seulement un désavantage compétitif important par rapport à leurs concurrentes des pays voisins, mais elles doivent également continuer à rivaliser avec des coûts énergétiques nettement inférieurs dans de grandes parties du reste du monde", s'inquiète Febeliec. "Ce handicap structurel continue de remettre sérieusement en cause l'activité industrielle ainsi que son développement en Europe et en Belgique, ce qui coûte des emplois, de la valeur ajoutée et de la prospérité."