Les propositions de loi sur l'avortement de retour en commission la semaine prochaine

Après la pause estivale, l'assemblée fédérale fera sa rentrée la semaine prochaine avec les premières séances de commission mardi et mercredi, avant la séance plénière hebdomadaire du jeudi.

Mercredi prochain, le 18 septembre, ce sera au tour de la commission Justice d'entamer ses travaux.

Le 18 juillet dernier, la Chambre avait approuvé en séance plénière l'urgence pour examiner différentes textes portant sur l'avortement. Les socialistes, les écologistes, les libéraux (après quelques secondes d'hésitation au MR), le PTB et DéFI avaient soutenu la demande au terme d'un vote par assis et levé. Le CD&V, la N-VA et le Vlaams Belang s'y étaient opposés. Les Engagés ne s'étaient pas prononcés.