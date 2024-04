Les Relais pour la vie de la Fondation contre le cancer de retour dès le 20 avril

Le coup d'envoi des Relais pour la vie sera donné le 20 avril à Dour, annonce mardi la Fondation contre le cancer dans un communiqué. Ces rendez-vous solidaires sillonneront ensuite la Wallonie et Bruxelles pour rendre hommage aux "Battants" - des personnes qui ont ou ont eu un cancer - et récolter des fonds au profit de la fondation.

Cette dernière finance la recherche scientifique sur le cancer et des projets qui contribuent au bien-être des patients et de leurs familles grâce aux fonds récoltés dans le cadre des événements. Depuis le lancement des Relais pour la vie en 2011, près de 30 millions d'euros ont déjà été rassemblés, ajoute la fondation.

Cette année, alors que la Fondation contre le cancer fête ses 100 ans, 33 rendez-vous seront répartis en Wallonie et à Bruxelles. Le premier relais prendra place à Dour les 20 et 21 avril, et le dernier se déroulera dans la capitale les 9 et 10 novembre. Les autres lieux et dates, ainsi que les possibilités de participation et de parrainage sont disponibles sur www.relaispourlavie.be.