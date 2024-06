Les trains plus ponctuels en mai également

Il y a eu moins de trains supprimés en mai, à savoir 3.856, soit 3,9% des trains ayant circulé le mois dernier, selon les données publiées par le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel. Ce taux était de 4,7% en mai 2023.

La principale cause de retard est ce que l'on appelle les tiers. Il s'agit notamment de marcheurs sur les voies, d'accidents aux passages à niveau et de vols de cuivre. Les retards imputables à la SNCB sont en baisse, avec moins de pannes de matériel roulant et moins de retards liés aux opérations à quai, selon la SNCB.

L'incident causant le plus de retard le mois dernier concernait un accident de personne à Kortenberg le 27 mai, entraînant la suppression de 198 trains et 4.645 minutes de retard cumulé. Un problème sur une caténaire à la gare de Bruxelles-Nord, le 24 mai, a pour sa part causé 2.591 minutes de retard et 170 trains supprimés.