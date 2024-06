L'évaluation néphrologique pluridisciplinaire remboursée dans les centres agréés

Concrètement, une équipe composée d'un néphrologue, d'un infirmier et d'un assistant social s'efforcera premièrement de prévenir des problèmes plus graves et d'apporter un soutien multidisciplinaire de qualité. Deuxièmement, l'objectif sera d'examiner conjointement avec le patient et son entourage quel est le trajet de traitement approprié.

L'honoraire est fixé à 151,5 euros, avec un ticket modérateur de 12 euros (ou 3 euros si le patient bénéficie de l'intervention majorée). La prestation peut être facturée quatre fois par an. Les néphrologues ont libéré les 900.000 euros nécessaires en réduisant les honoraires pour la dialyse.